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39 минут назад

Глава Белгородской области сообщил о новых взрывах в приграничном селе

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Этой ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области произошло несколько новых взрывов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области сообщил подробности о новых взрывах
Фото: GlobalLookPressGlobalLookPress

«По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информацию о количестве разрушенных или пострадавших построек Гладков обещал предоставить позже.

Напомним, что накануне губернатор Белгородской области сообщил о взрыве запущенного со стороны Украины снаряда.

С его слов, боеприпас разорвался в одном из сел. Всего, как сказал Гладков, пострадали три человека. Позднее стало известно, что после прилета снаряда с украинской стороны почти 180 жителей сел Нехотеевки и Журавлевки были эвакуированы в Белгород.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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