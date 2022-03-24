Глава Белгородской области сообщил подробности о новых взрывах

Этой ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области произошло несколько новых взрывов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков .

Губернатор уточнил, что раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информацию о количестве разрушенных или пострадавших построек Гладков обещал предоставить позже.

С его слов, боеприпас разорвался в одном из сел. Всего, как сказал Гладков, пострадали три человека. Позднее стало известно, что после прилета снаряда с украинской стороны почти 180 жителей сел Нехотеевки и Журавлевки были эвакуированы в Белгород.