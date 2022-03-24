Озвучена предварительная причина аварии на шахте Кузбасса

Предварительной причиной обрушения горных пород на шахте «Осинниковская» в Кузбассе считается выброс угля и газа, сообщили в пресс-службе правительства региона, передают «Известия».
Сообщается, что один из шахтеров, поиски которого ведут спасатели, предположительно, готовил выработку, делал проходку, что привело к обрушению породы.
Всего в шахте находились 119 человек, 118 удалось эвакуировать. Позднее стало известно, что никто из них не пострадал. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения.