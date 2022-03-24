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39 минут назад

Власти Кузбасса назвали предварительную причину аварии на «Осинниковской»

АвторадиоАвторадио

Предварительной причиной обрушения горных пород на шахте «Осинниковская» в Кузбассе считается выброс угля и газа, сообщили в пресс-службе правительства региона, передают «Известия».

Озвучена предварительная причина аварии на шахте Кузбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что один из шахтеров, поиски которого ведут спасатели, предположительно, готовил выработку, делал проходку, что привело к обрушению породы.

Всего в шахте находились 119 человек, 118 удалось эвакуировать. Позднее стало известно, что никто из них не пострадал. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения.

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