Озвучена предварительная причина аварии на шахте Кузбасса

Предварительной причиной обрушения горных пород на шахте «Осинниковская» в Кузбассе считается выброс угля и газа, сообщили в пресс-службе правительства региона, передают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что один из шахтеров, поиски которого ведут спасатели, предположительно, готовил выработку, делал проходку, что привело к обрушению породы.