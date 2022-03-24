Таксист избил пассажирку и распылил ей в лицо баллончик

На улице Покровка в Москве водитель такси избил 20-летнюю пассажирку и распылил ей в лицо перцовый газ из баллончика. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по столице, передает агентство «Москва».

Инцидент произошел в среду, 23 марта, пострадавшая россиянка обратилась в медучреждение. Врачи обнаружили у нее химический ожог верхних дыхательных путей первой степени, а также ушиб, кровоподтек мягких тканей шеи и рану уха.

После инцидента МВД проводит проверку.