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42 минуты назад

Названо число находившихся в шахте в момент выброса газа горняков

Елена Прошина

На кузбасской шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и угля. В момент происшествия под землей находились 119 человек. Из них были эвакуированы 118 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Раскрыты подробности ЧП на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в четыре утра по московскому времени. Вместе с выбросом угля и газа в шахте произошло обрушение породы. На место происшествия выехали горноспасатели.

По информации агентства, под завалами может оставаться один человек. Его поиски продолжаются. Остальные 118 шахтеров были выведены на поверхность. Как сообщили в пресс-службе «Распадской угольной компании», никто из эвакуированных работников не пострадал.

Происшествия,Катастрофы,Распадская,
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