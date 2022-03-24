Раскрыты подробности ЧП на шахте в Кузбассе

На кузбасской шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и угля. В момент происшествия под землей находились 119 человек. Из них были эвакуированы 118 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в четыре утра по московскому времени. Вместе с выбросом угля и газа в шахте произошло обрушение породы. На место происшествия выехали горноспасатели.