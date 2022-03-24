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55 минут назад

Задержание сторонника ИГ* в Норильске сняли на видео

Александр Кузьмин

В Норильске задержали 25-летнего сторонника ИГ*, который планировал подорвать две бомбы на одном из объектов ФСИН Красноярского края. Видео с террористом показала ФСБ.

Сообщается, что у мужчины были изъяты СВУ большой мощности, флаг с символикой «ИГ», а также рукописный текст с присягой на верность «амиру».

Видеообращения с призывами и оправданием терроризма он разместил в Telegram. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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