Задержание сторонника ИГ* в Норильске сняли на видео

В Норильске задержали 25-летнего сторонника ИГ*, который планировал подорвать две бомбы на одном из объектов ФСИН Красноярского края. Видео с террористом показала ФСБ.

Сообщается, что у мужчины были изъяты СВУ большой мощности, флаг с символикой «ИГ», а также рукописный текст с присягой на верность «амиру».

Видеообращения с призывами и оправданием терроризма он разместил в Telegram. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.