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20 минут назад

Пассажирский самолет Москва – Екатеринбург подал сигнал бедствия

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 6

Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс из Москвы в Екатеринбург, при посадке подал сигнал бедствия.

Пассажирский самолет Москва – Екатеринбург подал сигнал бедствия
Фото: PexelsPexels

— Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку, — передает «Интерфакс» слова источника.

Сообщается, что причиной сигнала бедствия могло стать анонимное сообщение о минировании самолета.

23 марта истребители ВВС Румынии сопроводили воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines, которое выполняло рейс по маршруту Москва — Стамбул, из-за предупреждения о минировании лайнера. Уточняется, что истребители поднялись в воздух в 17:58 (16:58 по московскому времени) и сопровождали самолет до 18:24 (17:24 по московскому времени), пока он не покинул воздушное пространство страны.

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек. Уточняется, что в общей сложности за день поступило четыре аналогичных сообщения. На данном этапе воздушная гавань работает в штатном режиме. Досмотр самолетов будет проведен на месте прибытия.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Turkish Airlines,Boeing,
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