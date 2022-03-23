В Киеве погибла журналистка Оксана Баулина

Журналистка The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве. Об этом сообщило самое издание, пишет РИА «Новости».

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«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», — указано в сообщении на сайте издания.

Уточняется, что вместе с ней под ракетный обстрел попали еще трое человек. Один из них погиб, а двое сопровождавших ее госпитализированы.

До работы в The Insider Баулина работала в ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России), однако после того, как российский суд признал фонд экстремистской организацией и запретил его деятельность в России она уехала из страны и начала делать репортажи из Львова и Киева.

15 марта стало известно, что в селе Горенка Киевской области Украины в результате артиллерийского обстрела погиб оператор телеканала Fox Пьер Закржевски.

13 марта на территории Украины погиб другой журналист — американец Брент Рено.