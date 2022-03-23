В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
14 минут назад

В Йемене из-за взрыва погибли минимум три человека

Lenta.ruLenta.ru

Не менее трех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего недалеко от портового города Аден, который расположен на юго-западе Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

В Йемене из-за взрыва погибли минимум три человека
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль, подъехавший к контрольно-пропускному пункту в так называемой зеленой зоне Адена. Среди погибших обнаружился командир вооруженных формирований «Пояса безопасности», которые подчиняются Южному переходному совету.

31 января силы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку повстанцев-хуситов, которая была произведена с территории Йемена. В министерстве обороны отметили, что в результате нападения никто не пострадал, осколки ракеты не попали на территории населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции также уничтожили место и пусковую установку, откуда была запущена ракета.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители