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54 минуты назад

Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов

МослентаМослента

На таможне в аэропорту Шереметьево поймали с контрабандой гражданку КНР, прилетевшую из Стамбула. При досмотре багажа выяснилось, что женщина пыталась незаконно ввезти в Россию вещи ушедших из страны люксовых брендов. Об инциденте рассказало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей
Фото: ReutersReuters

«Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 39-летней гражданкой КНР дорогостоящих ювелирных изделий, предметов одежды и кожгалантереи. Гражданка пыталась пересечь "зеленый" коридор и товары не декларировала», — говорится в официальном сообщении.

Иностранка везла с собой несколько предметов одежды, кожгалантерии и сумок Dior, Hermes и Chanel. Кроме того, в багаже китаянки обнаружили ювелирные изделия от Van Cleef & Arpels, Cartier, Tiffany & Co. Стоимость контрабанды составила 6,5 миллиона рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК России ("Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров")», — сообщили в пресс-службе.

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