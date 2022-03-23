Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей

На таможне в аэропорту Шереметьево поймали с контрабандой гражданку КНР, прилетевшую из Стамбула. При досмотре багажа выяснилось, что женщина пыталась незаконно ввезти в Россию вещи ушедших из страны люксовых брендов. Об инциденте рассказало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу таможни.