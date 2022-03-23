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25 минут назад

Режим ЧС ввели в двух селах под Белгородом из-за взрыва запущенного с Украины снаряда

ТАССТАССиещё 2

Режим ЧС введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, есть пострадавшие. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе под Белгородом упал снаряд с Украины
Фото: ТАССТАСС

"Произошло ЧП - был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", - написал Гладков.

По его словам, в настоящее время пострадавшим оказывают необходимую помощь.

"В Журавлевке поврежден один дом, в котором проживают две семьи. У него обрушилась часть стены", - сообщил в свою очередь источник ТАСС в экстренных службах.

Он добавил, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, повреждены несколько жилых домов и один автомобиль.

27 февраля, по данным СК, два снаряда, выпущенные украинскими силовиками из установки реактивной системы залпового огня "Ураган", упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая села Нехотеевка Белгородского района, пострадавших и разрушений по факту происшествия не зафиксировано.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Следственный комитет,
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