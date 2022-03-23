Полиция проводит проверку инцидента с якобы избитой в ОВД после незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента, связанного с якобы избиением в ОВД девушки, задержанной в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 6 марта. Как сообщил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов, сама девушка общаться с полицейскими отказалась.
"Проверка не завершена, проводится руководством Южного округа. Но на данный момент могу сказать следующее, что указанная гражданка <...> пришла буквально вчера с заготовленным объяснением и на дополнительные вопросы, что широко обсуждалось - к ней применялось физическое насилие, в том числе током, может еще какие-то средства, к сожалению, она так и не ответила. Данная гражданка общаться отказалась", - сказал он, выступая в Мосгордуме.
Баранов добавил, что, если она отказалась говорить, то полиция не может установить правду.
Ранее в Сети появилась информация о том, что сотрудники полиции в ОВД "Братеево" после задержания за участие в незаконной акции 6 марта якобы избили девушку. Она в доказательство предоставила аудиозапись, на которой слышны угрозы и оскорбления неизвестных мужчин.