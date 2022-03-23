Полиция проводит проверку инцидента с якобы избитой в ОВД после незаконной акции в Москве

"Проверка не завершена, проводится руководством Южного округа. Но на данный момент могу сказать следующее, что указанная гражданка <...> пришла буквально вчера с заготовленным объяснением и на дополнительные вопросы, что широко обсуждалось - к ней применялось физическое насилие, в том числе током, может еще какие-то средства, к сожалению, она так и не ответила. Данная гражданка общаться отказалась", - сказал он, выступая в Мосгордуме.