Станция столичного метро "Китай-город" проверяется после сообщения о минировании

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции московского метро "Китай-город", информировал ТАСС источник в экстренных службах.

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"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на станции столичного метрополитена "Китай-город". На месте работают оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее 23 марта были "заминированы" все магазины сети "Пятерочка" в Подмосковье.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.