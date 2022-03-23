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45 минут назад

Станция столичного метро "Китай-город" проверяется после сообщения о минировании

ТАССТАССиещё 1

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции московского метро "Китай-город", информировал ТАСС источник в экстренных службах.

Станция столичного метро "Китай-город" проверяется после сообщения о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на станции столичного метрополитена "Китай-город". На месте работают оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее 23 марта были "заминированы" все магазины сети "Пятерочка" в Подмосковье.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.

Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Происшествия,ФСБ,
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