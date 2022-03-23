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1 час назад

Пола Уилана поставили на учет как склонного к нападению на сотрудников ФСИН

ТАССТАСС

Гражданин США Пол Уилан, осужденный за шпионаж, поставлен на учет не только как склонный к побегу, но и как склонный к нападению на сотрудников ФСИН. Об этом сказано в ответе прокуратуры Мордовии адвокату Ольге Карловой, которая обратилась с заявлением о незаконности постановки ее подзащитного на профилактический учет.

Пола Уилана поставили на учет как склонного к нападению на сотрудников ФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уилан поставлен на профилактический учет как склонный к побегу и нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов в СИЗО-2 УФСИН по Москве", - сказано в документе.

В нем отмечается, что осужденный был автоматически поставлен на учет по прибытии в колонию в Мордовии.

"В ходе проверки нарушений профилактической работы с осужденным Уиланом не выявлено. В связи с отсутствием оснований для снятия осужденного с профилактического учета, принимались решения о продлении постановки Уилана на соответствующий учет. Последнее такое решение принято 22 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Там также отмечается, что права Уилана на восьмичасовой сон не нарушаются, состояние его здоровья признано удовлетворительным.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции.

Приговором Мосгорсуда от 15 июня 2020 года Уилан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Назначенное судом наказание в виде 16 лет лишения свободы он отбывает в исправительной колонии строгого режима в Зубово-Полянском районе Мордовии.

В июне 2021 года стало известно, что администрация ИК-17, где Уилан содержится, поставила американца на учет как склонного к побегу.

Происшествия,Пол Уилан,ФСИН,СИЗО "Лефортово",Мосгорсуд,ФСБ,
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