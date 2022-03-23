Раскрыты подробности жестокого убийства семьи в Нижнем Новгороде

Раскрыты подробности убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде. Как сообщает Telegram-канал «112», погибшими оказались владелец медицинской компании «Медстом» Василий Мельников, его жена и двое детей 4 и 10 лет.
Сейчас следователи проверяют версию о том, что предприниматель убил свою семью, а потом покончил жизнь самоубийством: тело Мельникова находилось рядом с погибшей женой и детьми, сообщает Telegram-канал "Ni Mash".
Отмечается, что компания «Медстом» занимается поставками лабораторного оборудования и расходных материалов для лабораторий.
Напомним, что об убийстве стало известно 23 марта. Тела погибших обнаружили в квартире пятиэтажного дома на улице Минина. У всех погибших имеются ножевые ранения. Подробности происшествия выясняются. Территория дома, где произошел инцидент, сейчас оцеплена.