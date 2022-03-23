Раскрыты подробности жестокого убийства семьи в Нижнем Новгороде

Раскрыты подробности убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде. Как сообщает Telegram-канал «112», погибшими оказались владелец медицинской компании «Медстом» Василий Мельников, его жена и двое детей 4 и 10 лет.

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Сейчас следователи проверяют версию о том, что предприниматель убил свою семью, а потом покончил жизнь самоубийством: тело Мельникова находилось рядом с погибшей женой и детьми, сообщает Telegram-канал "Ni Mash".

Отмечается, что компания «Медстом» занимается поставками лабораторного оборудования и расходных материалов для лабораторий.