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1 час назад

Раскрыты подробности убийства семьи в Нижнем Новгороде

Елена Прошина

Раскрыты подробности убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде. Как сообщает Telegram-канал «112», погибшими оказались владелец медицинской компании «Медстом» Василий Мельников, его жена и двое детей 4 и 10 лет.

Раскрыты подробности жестокого убийства семьи в Нижнем Новгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас следователи проверяют версию о том, что предприниматель убил свою семью, а потом покончил жизнь самоубийством: тело Мельникова находилось рядом с погибшей женой и детьми, сообщает Telegram-канал "Ni Mash".

Отмечается, что компания «Медстом» занимается поставками лабораторного оборудования и расходных материалов для лабораторий.

Семью из четырех человек убили в Нижнем Новгороде

Напомним, что об убийстве стало известно 23 марта. Тела погибших обнаружили в квартире пятиэтажного дома на улице Минина. У всех погибших имеются ножевые ранения. Подробности происшествия выясняются. Территория дома, где произошел инцидент, сейчас оцеплена.

Происшествия,Василий Мельников,
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