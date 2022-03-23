Названа причина массовой драки в Новой Москве

Причиной массовой драки в столице могли послужить разногласия между бригадами рабочих, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По предварительным данным, драка во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре произошла из-за разногласий между бригадами рабочих, нанятых для ремонтных работ собственниками помещений. В настоящее время другие причины данного конфликта также прорабатываются, детали происшествия устанавливаются», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, ночью в поселении Сосенское на территории Новой Москвы произошла массовая драка с участием более десятка человек, один пострадавший получил ножевое ранение.