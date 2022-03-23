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29 минут назад

Мошенники лишились сотен тысяч рублей из-за дерева

МослентаМослента

Мошенники лишились сотен тысяч рублей из-за дерева, на ветви которого попал пакет с деньгами, выброшенный москвичкой из окна. Об этом сообщает MK.RU.

Мошенники лишились сотен тысяч рублей из-за дерева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, инцидент произошел на Кленовом бульваре. 76-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился ее 40-летним сыном. Мошенник использовал популярную схему обмана: рассказал, что попал в ДТП и сбил человека, а для мирного урегулирования вопроса ему срочно нужны деньги. При этом злоумышленник уточнил, что находится в больнице, и поэтому денежные средства необходимо передать другому человеку.

Вскоре пожилая женщина собрала все имевшиеся в доме сбережения в размере 100 тысяч рублей и 1000 долларов и по требованию афериста выбросила пакет с наличными в окно. Спустя несколько минут женщина позвонила своему настоящему сыну и рассказала, что сделала все, как он и просил. Удивленный мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о преступлении. При этом выяснилось, что выброшенный из окна пакет с деньгами зацепился за ветви и повис на уровне шестого этажа.

Прибывшие на место правоохранители в течение часа пытались сбить пакет, а затем один из сотрудников снял его, забравшись на дерево. После этого полицейские приняли женщины заявление о мошеннических действиях.

Ранее пенсионерка на востоке Москвы выбросила из окна более полумиллиона рублей и таким образом помогла полицейским поймать мошенников.

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