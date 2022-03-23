В Подмосковье нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку

В подмосковном Фрязино нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку. Об этом сообщает в среду, 23 марта, РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сведениям телеканала, их тела обнаружила подруга девушки. Россиянка рассказала полицейским, что погибшая некоторое время назад перестала выходить на связь. Девушка забила тревогу и отправилась в квартиру, где проживали молодые люди. Зайдя в жилище, она обнаружила их тела.

По некоторым данным, на месте случившегося нашли две предсмертные записки. Оперативники проводят проверку.