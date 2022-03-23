Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии

"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова, 1987 г. р., признанного виновным в приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них четыре года с отбыванием в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.