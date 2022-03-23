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41 минуту назад

Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии

ТАССТАСС

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего в Астраханской области теракт в отношении правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, уточнив, что приговор вступил в законную силу.

Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова, 1987 г. р., признанного виновным в приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них четыре года с отбыванием в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ задержали его в 2020 году. Сатимиров - сторонник "Исламского государства". "По по указанию зарубежных эмиссаров МТО он готовил совершение террористической акции в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ФСБ. После реализации своего преступного замысла он намеревался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур.

В ФСБ сообщили, что рамках возбужденного уголовного дела у Сатимирова провели обыски. По месту его проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, запрещенная экстремистская литература.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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