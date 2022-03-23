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41 минуту назад

Спецслужбы Польши задержали работника ЗАГСа, обвинив его в шпионаже в пользу РФ

ТАССТАСС

Спецслужбы Польши задержали гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило в среду Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.

Спецслужбы Польши задержали работника ЗАГСа, обвинив его в шпионаже в пользу РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, в результате которых собрали обширные доказательства. Сейчас эти материалы анализируются", - сказал он. По утверждению Жарына, мужчина работал в Варшаве в архивном отделе ЗАГСа, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам.

Задержанному предъявлены обвинения в шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки. За эти преступления в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. На время следствия суд принял решение арестовать мужчину на три месяца.

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