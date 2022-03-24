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1 час назад

Двухлетний ребенок под Волгоградом впал в кому после падения в бассейн

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Двухлетний ребенок в Волгоградской области впал в кому после падения в бассейн. Несчастный случай произошел на хуторе Ларинский в Алексеевском районе. Оставшийся без присмотра ребенок упал в наполненный водой бассейн во дворе частного дома и захлебнулся. Когда взрослые вытащили малыша, он был без сознания.

Двухлетний ребенок под Волгоградом впал в кому после падения в бассейн
Фото: Pixabay Pixabay

Ребенка в состоянии комы экстренно госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ. Никаких прогнозов по состоянию пострадавшего врачи не дают.

О семье, в которой воспитывается пострадавший ребенок, известно только то, что его мать является иностранной гражданкой, законно пребывающей на территории Российской Федерации.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Информация об инциденте передана в следственный комитет, который определит, необходима ли доследственная проверка в отношении родителей мальчика. Об этом 24 марта сообщает «Блокнот Волгоград».

Происшествия,Следственный комитет,
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