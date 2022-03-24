248 домов Новосибирска остались без отопления

— Устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов. Держали их на контроле, а сегодня приступили к ремонту на тепломагистралях в четырех районах города. Это потребовало временных отключений тепла и горячей воды, — говорится в сообщении СГК в Telegram-канале.