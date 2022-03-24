248 домов Новосибирска остались без отопления

Уточняется, что под отключения попали 18 детских садов и 6 социальных учреждений Новосибирска. Это связано с дефектами на тепломагистралях, которые сейчас устраняются специалистами.
— Устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов. Держали их на контроле, а сегодня приступили к ремонту на тепломагистралях в четырех районах города. Это потребовало временных отключений тепла и горячей воды, — говорится в сообщении СГК в Telegram-канале.
Известно, что без отопления и горячей воды временно остались жители Октябрьского района (улица Бориса Богаткова), Калининского района (улица Народная), Ленинского района (улица Фасадная) и Центрального района (улица Советская).
Ремонтные работы специалисты планируют завершить в ночь на 25 марта.