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1 час назад

ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

Елена Прошина

Истребители, принадлежащие Румынии, сопроводили авиалайнер авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — сообщили в румынском военном ведомстве.

Отмечается, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны.

Напомним, 23 марта в аэропорт Шереметьево в Москве поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Эвакуация людей не производилась. Воздушная гавань работала в штатном режиме.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Turkish Airlines,
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