ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

«Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — сообщили в румынском военном ведомстве.