ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

Истребители, принадлежащие Румынии, сопроводили авиалайнер авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
«Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — сообщили в румынском военном ведомстве.
Отмечается, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны.
Напомним, 23 марта в аэропорт Шереметьево в Москве поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Эвакуация людей не производилась. Воздушная гавань работала в штатном режиме.