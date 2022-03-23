В Петербурге экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток

В Петербурге бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России обвинили в получении 40 взяток. Общая сумма преступно добытых средств составила более 47 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Есть информация, что взятки брались в период с 1 марта 2018-го по август 2019 года. Деньги доставались и 13 сообщникам, которые занимали различные должности в УГИБДД. Взятки брались с физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.
Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.
Ранее Балаковский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам колонии 56-летнего экс-начальника отдела подготовки и проведения призыва на военную службу местного военкомата Самата Ханбикова. По данным следствия, мужчина получил взятку в размере 2,7 млн рублей от молодого человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов. Он передал деньги Ханбикову за освобождение от призыва в обход законодательства. Сотрудники силовых структур зафиксировали факт передачи взятки.