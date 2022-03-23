В Петербурге экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток

В Петербурге бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России обвинили в получении 40 взяток. Общая сумма преступно добытых средств составила более 47 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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Есть информация, что взятки брались в период с 1 марта 2018-го по август 2019 года. Деньги доставались и 13 сообщникам, которые занимали различные должности в УГИБДД. Взятки брались с физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.

Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.