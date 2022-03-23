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1 час назад

В Петербурге экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток

Мир24Мир24

В Петербурге бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России обвинили в получении 40 взяток. Общая сумма преступно добытых средств составила более 47 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В Петербурге экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток
Фото: ТАССТАСС

Есть информация, что взятки брались в период с 1 марта 2018-го по август 2019 года. Деньги доставались и 13 сообщникам, которые занимали различные должности в УГИБДД. Взятки брались с физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.

Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.

Ранее Балаковский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам колонии 56-летнего экс-начальника отдела подготовки и проведения призыва на военную службу местного военкомата Самата Ханбикова. По данным следствия, мужчина получил взятку в размере 2,7 млн рублей от молодого человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов. Он передал деньги Ханбикову за освобождение от призыва в обход законодательства. Сотрудники силовых структур зафиксировали факт передачи взятки.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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