Массовая драка произошла в Новой Москве

Как минимум 20 человек устроили драку во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Известно об одном пострадавшем.
«Во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре произошла массовая драка с участием не менее 20 человек. В ходе потасовки ее участники использовали палки и биты. Предварительно, один человек пострадал», — сказал источник агентства.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Заметив машины полицейских, участники драки разбежались, некоторые пытались скрываться в подъездах домов. В настоящее время устанавливаются их личности, ведется поиск. Причины произошедшего выясняются.
Уточняется, что информация о конфликте на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское поступила в 21:20 мск.
«Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением, пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение», заявили в пресс-службе московской полиции.
Отмечается, что правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лиц, причастных к данному инциденту.