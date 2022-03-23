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55 минут назад

Массовая драка с палками в Новой Москве попала на видео

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В ночь на среду, 23 марта, около 20 человек с палками в руках устроили драку на Скандинавском бульваре в Новой Москве. Массовая схватка попала на видео. Снятой очевидцами записью поделился Telegram-канал Mash.

Причина конфликта неизвестна. Большинство участников потасовки при звуках сирены приближающихся полицейских машин разбежались. По словам местных жителей, нескольких мужчин госпитализировали, одного из них — с ножевыми ранениями.

Вскоре оперативникам удалось задержать всех правонарушителей. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Уточняется, что пострадавший с ножевыми ранениями находится в тяжелом состоянии.

Массовая драка в Новой Москве закончилась госпитализацией

Ранее массовая драка строителей в Москве попала на видео.

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