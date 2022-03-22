Уголовное дело возбудили в Каспийске по факту массового отравления людей

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что с 19 по 21 марта 2022 года 21 житель микрорайона Кеминг города Каспийска, в том числе 20 несовершеннолетних, обратились в городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции. При этом отмечается, что все больные указывали на употребление сырой водопроводной воды. Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.