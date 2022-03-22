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22 марта

Уголовное дело возбудили в Каспийске по факту массового отравления людей

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Уголовное дело возбуждено после массового отравления людей в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили в Каспийске по факту массового отравления людей

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что с 19 по 21 марта 2022 года 21 житель микрорайона Кеминг города Каспийска, в том числе 20 несовершеннолетних, обратились в городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции. При этом отмечается, что все больные указывали на употребление сырой водопроводной воды. Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.

Ранее сообщалось, что 10 детей с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы в Каспийскую центральную городскую больницу в Дагестане за несколько дней. По информации Минздрава, у больных отмечалась слабость, тошнота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Происшествия,Массовое отравление,Генпрокуратура РФ,
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