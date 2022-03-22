В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Основатель Group-IB попросил выпустить его из СИЗО

Lenta.ruLenta.ru

Обвиняемый в госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков попросил выпустить его из СИЗО, чтобы он мог «работать на благо Родины». Как сообщает Forbes, бизнесмен мотивировал это тем, что может быть полезен стране в нынешних условиях.

Основатель Group-IB попросил выпустить его из СИЗО
Фото: ТАССТАСС

«Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — сказано в заявлении Сачкова, которое журналисты Forbes получили от адвоката бизнесмена Сергея Афанасьева.

Вопрос об освобождении Сачкова, по данным «Интерфакс», также поднимался в ходе расширенного заседания комитета Госдумы на тему развития IT-отрасли в условиях санкций. «Слушайте, отпустите Сачкова. Он нам очень нужен с точки зрения компетенций», — заявил на заседании сооснователь компании Positive Technologies Юрий Максимов.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции о продлении ареста. Таким образом, Сачков останется под стражей до 28 мая. Бизнесмен, арестованный 29 сентября 2021 года по подозрению в госизмене, не признает вину и отрицает обвинения в сотрудничестве с разведкой иностранных государств.

Происшествия,Юрий Максимов,Илья Сачков,Сергей Афанасьев,Мосгорсуд,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители