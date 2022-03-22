Китай не смог установить причину крушения Boeing 737

Власти Китая не смогли установить причину крушения Boeing 737 авиакомпании China Easter, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Китая Чжу Тао.

«Это очень серьезная авария, проводить расследование очень сложно. Учитывая то, что расследование только началось, у нас нет возможности назвать однозначную причину крушения, используя ту информацию, которой мы располагаем сейчас», - рассказал Тао.

В данный момент на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты также ищут бортовые самописцы, которые помогут установить причины авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.