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48 минут назад

Китай не смог установить причину крушения Boeing 737

Вероника Полынина

Власти Китая не смогли установить причину крушения Boeing 737 авиакомпании China Easter, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Китая Чжу Тао.

Китай не смог установить причину крушения Boeing 737
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это очень серьезная авария, проводить расследование очень сложно. Учитывая то, что расследование только началось, у нас нет возможности назвать однозначную причину крушения, используя ту информацию, которой мы располагаем сейчас», - рассказал Тао.

В данный момент на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты также ищут бортовые самописцы, которые помогут установить причины авиакатастрофы.

Названо предполагаемое местонахождение погибших в крушении Boeing

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета, но ни тел погибших, ни выживших пассажиров найти пока не удалось.

Происшествия,Boeing,
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