Шторм повредил нефтяной терминал под Новороссийском

Пятибалльный шторм повредил морской нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, сообщает «Россия 24».

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Речь идет о выносных причальных устройствах, позволяющих безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. По информации корреспондента, может быть смещен силовой каркас и защита одного из трех причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается и о вероятности серьезных повреждений на втором ПУ.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для оценки нанесенного стихией ущерба и минимизации возможных экологических рисков. Мощность магистрали — 67 млн т нефти в год, уточняет телеканал.

По оценкам экспертов, ремонт терминалов может занять много времени, инцидент может привести к сбою отгрузки нефти иностранным потребителям, так как объем прокачки может упасть в пять раз, а это означает, что на мировом нефтяном рынке может случится серьезный сбой.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием компаний России, Казахстана, а также ведущих иностранных добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода.