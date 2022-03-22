Из офиса частной компании в центре Москвы пропали 6 ноутбуков

«Днем 21 марта в правоохранительные органы обратился представитель одной из коммерческих организаций, заявивший о краже компьютерной техники из офиса компании на ул. Антонова-Овсеенко. По его словам, в период времени с 18:45 18 марта по 7:00 21 марта неизвестный проник в помещение по указанному адресу и похитил шесть ноутбуков, принадлежащих фирме. При этом в ходе осмотра офиса повреждений двери и окон выявлено не было. Общий ущерб составил 180 тыс. руб.», - рассказали в пресс-службе.