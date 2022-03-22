Вандалы осквернили могилы советских солдат в Румынии

Вандалы испачкали краской надгробия могил на кладбище в румынской коммуне Моцка, на котором похоронены советские солдаты. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции уезда Яссы пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации правоохранительных органов, сообщение об инциденте поступило 21 марта.

«Могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», - пояснили в полиции.

Вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на обелиске, а на могильных плитах написали буквы Z и V.

На мемориальном кладбище захоронены как советские солдаты, которые в 1944 году освобождали Румынию, так и румынские военные.

Ранее посольство РФ в Словакии сообщило об осквернении мемориального комплекса «Славин», на территории которого похоронены 6 845 советских солдат. В МИД Словакии отметили, что таким образом граждане страны взывают к России и просят ее прекратить спецоперацию на Украине.