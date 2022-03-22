В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
47 минут назад

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Румынии

Алиса Селезнёва

Вандалы испачкали краской надгробия могил на кладбище в румынской коммуне Моцка, на котором похоронены советские солдаты. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции уезда Яссы пишет РИА Новости.

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации правоохранительных органов, сообщение об инциденте поступило 21 марта.

«Могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», - пояснили в полиции.

Вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на обелиске, а на могильных плитах написали буквы Z и V.

На мемориальном кладбище захоронены как советские солдаты, которые в 1944 году освобождали Румынию, так и румынские военные.

Ранее посольство РФ в Словакии сообщило об осквернении мемориального комплекса «Славин», на территории которого похоронены 6 845 советских солдат. В МИД Словакии отметили, что таким образом граждане страны взывают к России и просят ее прекратить спецоперацию на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Словакии «солидаризируется с бандеровскими силами на Украине», оправдывая осквернение могил.

Происшествия,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители