В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
47 минут назад

Женщину-наркоторговца задержали с героином в Подмосковье

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 7

В Орехово-Зуевском городском округе задержана 42-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

42-летняя женщина задержана за распространение наркотиков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у нарушительницы 96 свертков с порошком, общей массой почти 100 грамм.

— Согласно заключению эксперта, содержимое трех свертков является героином, — подчеркнула представитель ведомства.

Кроме того, в телефоне женщины нашли координаты мест тайников-закладок на территории города Куровское. На данных адресах было обнаружено еще семь свертков с героином. В квартире злоумышленницы оперативники изъяли дополнительные 158 свертков с наркотическим веществом.

Как заявила сама задержанная, ей предложили такую работу в Интернете.

— В ее обязанности входило – забирать наркотики из тайников, расфасовывать их и сбывать с помощью закладок на территории Орехово-Зуевского городского округа, — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурантка находится под стражей.

22 марта полицейские задержали подозреваемого в сбыте более пяти килограммов наркотиков в Павловском Посаде.

Происшествия,Наркооборот,Громкие уголовные дела ,Наркотики,Татьяна Петрова,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители