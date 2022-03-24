42-летняя женщина задержана за распространение наркотиков

В Орехово-Зуевском городском округе задержана 42-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у нарушительницы 96 свертков с порошком, общей массой почти 100 грамм.

— Согласно заключению эксперта, содержимое трех свертков является героином, — подчеркнула представитель ведомства.

Кроме того, в телефоне женщины нашли координаты мест тайников-закладок на территории города Куровское. На данных адресах было обнаружено еще семь свертков с героином. В квартире злоумышленницы оперативники изъяли дополнительные 158 свертков с наркотическим веществом.

Как заявила сама задержанная, ей предложили такую работу в Интернете.

— В ее обязанности входило – забирать наркотики из тайников, расфасовывать их и сбывать с помощью закладок на территории Орехово-Зуевского городского округа, — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурантка находится под стражей.