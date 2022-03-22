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1 час назад

Полиция задержала адвокатов Навального у входа в колонию за дачу интервью

ТАССТАССиещё 2

Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, когда они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному.

Полиция задержала адвокатов Навального
Фото: ТАССТАСС

Как передает корреспондент ТАСС, во время подхода к журналистам к защитникам подошли сотрудники полиции и задержали их, после чего увезли на полицейском автобусе.

Во вторник Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание блогеру было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу, адвокаты заявили, что будут его обжаловать.

Навального осудили на девять лет по новому делу

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.

Происшествия,Вадим Кобзев,Ив Роше,Ольга Михайлова,Алексей Навальный,Аэропорт Шереметьево,
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