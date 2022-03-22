Полиция задержала адвокатов Навального

Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, когда они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному.

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Как передает корреспондент ТАСС, во время подхода к журналистам к защитникам подошли сотрудники полиции и задержали их, после чего увезли на полицейском автобусе.

Во вторник Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание блогеру было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу, адвокаты заявили, что будут его обжаловать.