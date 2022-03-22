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37 минут назад

В Электростали ликвидировали нарколабораторию

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию в подмосковной Электростали. Выяснилось, что производственная мощность домашней лаборатории составляла около 10 килограммов мефедрона в месяц. Местный житель изготавливал запрещенные вещества в своем частном доме, чтобы потом распространять нелегальный товар на территории Приволжского федерального округа. В ходе обыска из помещения изъяты полимерные канистры с реактивами и прекурсорами, весы, посуда и разные приспособления. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

Также в Электростали была найдена закладка с мефедроном массой около 600 граммов. Принадлежала она тому же задержанному. Он планировал сбыть товар бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к преступлению и незаконному обороту наркотических веществ. Мужчина заключен под стражу, предварительное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде задержали 33-летнего москвича. У него обнаружили почти пять килограммов мефедрона. Мужчина пояснил, что занимается распространением нелегального товара через даркнет. Полицейские увидели его как раз во время работы: подозреваемый доставал свертки из сугроба в лесополосе. В доме злоумышленника вдобавок обнаружилась конопля.

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