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38 минут назад

В Красноярске двое рабочих погибли при падении с десятого этажа

ТАССТАССиещё 3

Строительный подъемник упал при проведении работ на десятом этаже многоквартирного дома в Красноярске, двое рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Красноярске двое рабочих погибли при падении с десятого этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На строительной площадке микрорайона "Тихие зори" при проведении высотных работ подрядной организацией ООО СК "Аверс-монтаж" на уровне десятого этажа жилого дома произошло падение фасадно-механического подъемника с находящимися в нем рабочими. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, один работник госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура края организовала проверку в связи с гибелью и травмированием рабочих.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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