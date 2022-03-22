В Красноярске двое рабочих погибли при падении с десятого этажа

"На строительной площадке микрорайона "Тихие зори" при проведении высотных работ подрядной организацией ООО СК "Аверс-монтаж" на уровне десятого этажа жилого дома произошло падение фасадно-механического подъемника с находящимися в нем рабочими. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, один работник госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.