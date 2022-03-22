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1 час назад

Опубликовано видео допроса подозреваемого в нападении с серной кислотой в Домодедове

Александр Кузьмин

Во вторник, 22 марта, МВД России опубликовало кадры допроса мужчины, причинившего химические ожоги жителям Домодедово.

На видео мужчина рассказывает, что знаком с пострадавшей с 2011 года, однако на данный момент молодые люди находятся в глубокой ссоре. Перед ответом на вопрос о мотиве своего поступка, задержанный замялся и опустил глаза.

Он подтвердил, что действительно облил пару серной кислотой. Свой поступок он объяснил ревностью и обидой. По данным СМИ, девушка получила ожоги 5,5% тела и потеряла глаз.

Происшествия,Видео,МВД России,
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