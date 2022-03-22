Во вторник, 22 марта, МВД России опубликовало кадры допроса мужчины, причинившего химические ожоги жителям Домодедово.
На видео мужчина рассказывает, что знаком с пострадавшей с 2011 года, однако на данный момент молодые люди находятся в глубокой ссоре. Перед ответом на вопрос о мотиве своего поступка, задержанный замялся и опустил глаза.
Он подтвердил, что действительно облил пару серной кислотой. Свой поступок он объяснил ревностью и обидой. По данным СМИ, девушка получила ожоги 5,5% тела и потеряла глаз.