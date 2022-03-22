МВД Украины задержало восемь человек по подозрению в сотрудничестве с Россией

В Днепропетровской области задержали восемь человек по подозрению в сотрудничестве с Россией, сообщило МВД Украины.

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О сотрудничестве говорят чаты в мессенджерах, у одного из задержанных их оказалось немало, задержанные переписывались с гражданами России по поводу количества блокпостов и их местоположений.

У владельца «многочисленных чатов» также при себе нашли 200 тысяч гривен. У других задержанных нашли карты территории с отметками, фотографиями и видео улиц города с обозначением стратегических объектов.