Замначальника ОМВД на машине столкнулся с конной повозкой в Суздале и оставил место аварии

Замначальника ОМВД России по Суздальскому району, находившийся за рулем автомобиля Chevrolet Niva, совершил столкновение с конной повозкой в Суздале. Травмы получили пять пассажиров экипажа. При этом предполагаемый виновник ДТП скрылся с места преступления, сообщается во вторник на сайте УМВД по Владимирской области.
"В результате комплекса разыскных мероприятий полицейскими был установлен водитель 1979 года рождения. Им оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району, управлявший автомобилем в свободное от службы время. По результатам служебной проверки, проведенной УМВД России по Владимирской области, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям", - пояснили в полиции.
Как уточнили ТАСС в СК СК России по Владимирской области, после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Экс-замначальника ОМВД предъявили обвинение. Ранее прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.