Замначальника ОМВД на машине столкнулся с конной повозкой в Суздале и оставил место аварии

"В результате комплекса разыскных мероприятий полицейскими был установлен водитель 1979 года рождения. Им оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району, управлявший автомобилем в свободное от службы время. По результатам служебной проверки, проведенной УМВД России по Владимирской области, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям", - пояснили в полиции.