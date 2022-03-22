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1 час назад

Замначальника ОМВД на машине столкнулся с конной повозкой в Суздале и оставил место аварии

ТАССТАСС

Замначальника ОМВД России по Суздальскому району, находившийся за рулем автомобиля Chevrolet Niva, совершил столкновение с конной повозкой в Суздале. Травмы получили пять пассажиров экипажа. При этом предполагаемый виновник ДТП скрылся с места преступления, сообщается во вторник на сайте УМВД по Владимирской области.

Замначальника ОМВД на машине столкнулся с конной повозкой в Суздале и оставил место аварии
Фото: PIXABAYPIXABAY

"В результате комплекса разыскных мероприятий полицейскими был установлен водитель 1979 года рождения. Им оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району, управлявший автомобилем в свободное от службы время. По результатам служебной проверки, проведенной УМВД России по Владимирской области, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям", - пояснили в полиции.

Как уточнили ТАСС в СК СК России по Владимирской области, после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Экс-замначальника ОМВД предъявили обвинение. Ранее прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.

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