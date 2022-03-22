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1 час назад

В России завели первое дело по факту растраты денег криптовалютной биржи

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МВД расследует первое в России дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи по части 4 статьи 160 УК РФ. Подозреваемый уже задержан, у него и сообщников изъяли 240 млн рублей, один миллион долларов и 70 тысяч евро, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД расследует первое в России дело о мошенничестве на криптобирже
Фото: cointelegraph cointelegraph

Подозреваемого задержали в серпуховской гостинице, с собой у него были два дорожных чемодана с наличными на сумму более 190 млн рублей. В его и его сообщников жилищах провели 29 обысков – это Ялта, Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск.

Кроме денег правоохранители изъяли дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные кошельки, предметы роскоши и важные для расследования дела документы.

Происшествия,Ирина Волк,
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