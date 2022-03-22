Шесть бензовозов, предварительно, горят на территории нефтебазы в Кстовском районе Нижегородской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в 09:34 мск поступило сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы. По предварительной информации, происходило горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

"Предварительно, шесть [бензовозов]", - сказал собеседник.

В региональном управлении МЧС также сообщали, что ранг пожара повышен до третьего.

"В настоящее время работы по тушению пожар продолжаются. Ранг возгорания повышен до третьего. Всего в тушении пожара задействовано более 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Площадь уточняется", - сказали в ведомстве.

Глава региона Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале, что из-за сильного пожара в Кстовской промзоне формируется "оперативный штаб", на место выехал его заместитель Петр Банников.