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32 минуты назад

На нефтебазе в Нижегородской области загорелись шесть бензовозов

ТАССТАСС

Шесть бензовозов, предварительно, горят на территории нефтебазы в Кстовском районе Нижегородской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в 09:34 мск поступило сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы. По предварительной информации, происходило горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

"Предварительно, шесть [бензовозов]", - сказал собеседник.

В региональном управлении МЧС также сообщали, что ранг пожара повышен до третьего.

"В настоящее время работы по тушению пожар продолжаются. Ранг возгорания повышен до третьего. Всего в тушении пожара задействовано более 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Площадь уточняется", - сказали в ведомстве.

Глава региона Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале, что из-за сильного пожара в Кстовской промзоне формируется "оперативный штаб", на место выехал его заместитель Петр Банников.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области добавили, что после поступления информации о возгорании на нефтебазе в Кстовском районе специалистами вместе с лабораторией незамедлительно организован отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация находится на контроле управления.

Происшествия,Видео,Глеб Никитин,Роспотребнадзор,
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