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46 минут назад

Пенсионерка научила 65 кошек воровать драгоценности у соседей

Мир24Мир24

Еще в октябре 2021 года полиция заинтересовалась 83-летней пенсионеркой Рут Грегсон, которую несколько соседей заподозрили в краже ювелирных украшений, сообщает New Jersey Bref.

Кошки приносили пенсионерке драгоценности со всей округи
Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Полицейские во время одного из выездов заметили кошку, пробежавшую мимо них с кулоном в зубах. Соседи пенсионерки рассказали, что перед пропажей ценных вещей видели во дворах животных. Следователи установили наблюдение и их догадка подтвердилась – кошки Рут приносили ей драгоценности со всей округи.

«За три часа наблюдений детективы увидели, как кошки принесли домой более сотни предметов», – сообщил начальник полиции Колумбуса Ким Джейкобс.

На допросе Грегсон призналась, что приучила кошек воровать. За принесенные блестящие вещи животные получали от женщины еду. При помощи 65 кошек ей удалось обокрасть более 5000 домов на сумму около $650 000. Теперь пенсионерке грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что полиция Красноярска задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который осуществлял задуманное, переодеваясь в женщину с детской коляской.

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