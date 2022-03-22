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48 минут назад

Пять восьмиклассниц в школе в Башкирии отравились таблетками до реанимации

Провинция.руПровинция.ру

Пять учениц восьмого класса в лицее в Стерлитамаке отравились таблетками во время уроков. Все пять девочек госпитализированы на скорой помощи в тяжелом состоянии, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Предварительно, школьницы приняли препарат для повышения тонуса мышц при рассеянном склерозе и параличе.

Школьницы Башкирии отравились таблетками
Фото: Яндекс-картыЯндекс-карты

Инцидент произошел днем 21 марта в лицее №3 на улице Мира в Стерлитамаке. Всем пострадавшим школьницам – 14-15 лет.

По предварительным данным, одна из девочек принесла в школу сильнодействующие рецептурные таблетки, которые назначаются для повышения тонуса мышц при рассеянном склерозе и параличе. Каждая из пяти школьник приняла от 5 до 9 таблеток, после чего девочкам стало плохо. Об этом 22 марта сообщает агентство «Башинформ».

Все пять школьниц госпитализированы, сейчас они проходят лечение в реанимационном отделении республиканской детской клинической больницы в Уфе. Состояние всех пятерых врачи оценивают как стабильно тяжелое, с положительной динамикой. Четверо находятся в сознании, пятая пострадавшая на ИВЛ. Об этом сообщили 22 марта в минздраве республики Башкортостан.

По факту отравления школьниц начата доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. Об этом 22 марта сообщает следственное управление СКР по республике Башкортостан.

Происшествия,Следственный комитет,
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