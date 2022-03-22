Три человека погибли в Санкт-Петербурге после провала под лед

В северной столице России прогулка по льду водоемов закончилась гибелью для троих человек.

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Как стало известно, накануне в Санкт-Петербурге два человека гуляли по реке Нева и в результате провалились под лед. Оба скончались, их тела на данный момент не найдены.

Кроме того, произошел еще один несчастный случай: мужчина погиб при аналогичных обстоятельствах рядом с парком 300-летия, на этот раз спасателям удалось обнаружить тело.