Три человека погибли в Санкт-Петербурге после провала под лед

В северной столице России прогулка по льду водоемов закончилась гибелью для троих человек.
Как стало известно, накануне в Санкт-Петербурге два человека гуляли по реке Нева и в результате провалились под лед. Оба скончались, их тела на данный момент не найдены.
Кроме того, произошел еще один несчастный случай: мужчина погиб при аналогичных обстоятельствах рядом с парком 300-летия, на этот раз спасателям удалось обнаружить тело.
Отмечается, что городские власти официально запрещают с 15 марта находиться на ледяном покрове водоемов, за нарушение этого правила положен штраф до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.