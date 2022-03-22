В Сочи задержали администратора сообщества "Колумбайн"

"Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ) и причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", - отметили в ЦОС.