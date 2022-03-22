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16 минут назад

В Сочи задержали администратора запрещенного в России интернет-сообщества "Колумбайн"

ТАССТАССиещё 4

ФСБ задержала в Сочи подростка, являвшегося администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн". Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Сочи задержали администратора сообщества "Колумбайн"
Фото: НАКНАК

"Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ) и причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", - отметили в ЦОС.

Из показаний задержанного следует, что права администрирования террористическим интернет-ресурсом он получил от гражданина Украины, именующего себя Белая роза, с которым он переписывался в мессенджере Telegram.

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,
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