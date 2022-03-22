Суд вынес решение по обвиняемому в педофилии депутата.

Как пишет Vl.ru,заседание началось в 10.00, и за полчаса до него приставы начали отгонять от здания суда журналистов. Они якобы мешали процессу конвоирования. По словам адвоката Самсонова, первое судебное слушание решили отложить до 5 апреля. Тем временем, срок содержания в СИЗО для Самсонова продлили сразу на шесть месяцев. Это в России бывает довольно редко: обычно в СИЗО оставляют на месяц - два и затем продлевают решение на те же сроки. Напомним, Артема Самсонова обвиняют в том, что несколько лет назад на базе отдыха он показывал ребенку фаллоимитатор и объяснял, как он работает. Самсонов говорит, что такого не было.