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1 час назад

На Среднем Урале на ходу сгорел городской трамвай

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На Среднем Урале на ходу загорелся трамвай модели «КТМ-5». Это был единственный курсирующий вагон в городе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.

На Урале на ходу загорелся пассажирский трамвай
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«На площади 20 кв.м сгорел трамвай «КТМ-5». В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава. Пожар потушен в течение шести минут», – рассказали в МЧС.

Сообщается, что это был единственный рабочий трамвай в Краснотурьинске. Его маршрут ежедневно проходил через центр города. В пожаре никто не пострадал. В администрации Краснотурьинска считают, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Восстановить сгоревшую машину не предоставляется возможным. В мэрии уже пообещали запустить резервный вагон.

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