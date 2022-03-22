Москвич устроил стрельбу из автомата на парковке

Москвич устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе столицы. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа» .

По имеющимся данным, четыре человека прибыли на автомобиле марки Audi в парковочную зону на Ленинском проспекте с целью съемки видеоролика. Один из мужчин достал из багажника охолощенное оружие и дважды выстрелил в воздух. После этого компания скрылась.