Москвич устроил стрельбу из автомата на парковке

Москвич устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе столицы. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».
По имеющимся данным, четыре человека прибыли на автомобиле марки Audi в парковочную зону на Ленинском проспекте с целью съемки видеоролика. Один из мужчин достал из багажника охолощенное оружие и дважды выстрелил в воздух. После этого компания скрылась.
Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать стрелявшего 24-летнего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили под домашний арест.
Ранее в Подмосковье бизнесмен устроил стрельбу после замечания консьержки.