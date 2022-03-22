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7 минут назад

Москвич устроил стрельбу из автомата Калашникова

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Москвич устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе столицы. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Москвич устроил стрельбу из автомата на парковке
Фото: МВД МЕДИА / YouTubeМВД МЕДИА / YouTube

По имеющимся данным, четыре человека прибыли на автомобиле марки Audi в парковочную зону на Ленинском проспекте с целью съемки видеоролика. Один из мужчин достал из багажника охолощенное оружие и дважды выстрелил в воздух. После этого компания скрылась.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать стрелявшего 24-летнего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили под домашний арест.

Ранее в Подмосковье бизнесмен устроил стрельбу после замечания консьержки.

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