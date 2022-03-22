Хакеры из Anonymous пригрозили оставшимся в России компаниям

Хакеры из Anonymous заявили, что международные компании, продолжающие вести бизнес в РФ, станут их «мишенями», если не уйдут с российского рынка. Об этом сообщается в твиттере Anonymous.

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Среди компаний, которым хакеры поставили ультиматум, - Burger King, Subway, Papa John’s, Mondelēz (бренды «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», TUC, Alpen Gold, Milka, Picnic), Nestlé, Citibank и «Райффайзенбанк».

В Anonymous эти компании раскритиковали за уплату налогов в России во время украинского кризиса.

«Уходите из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы станете нашей мишенью!» - подчеркивается в сообщении.

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

В McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс. В компании заявили, что на время приостановки работы все сотрудники продолжат получать полную зарплату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

В IKEA также объявили, что все 15 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места и зарплату.