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11 минут назад

Хакеры из Anonymous пригрозили оставшимся в России компаниям

Мария Иванова

Хакеры из Anonymous заявили, что международные компании, продолжающие вести бизнес в РФ, станут их «мишенями», если не уйдут с российского рынка. Об этом сообщается в твиттере Anonymous.

Хакеры из Anonymous пригрозили оставшимся в России компаниям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди компаний, которым хакеры поставили ультиматум, - Burger King, Subway, Papa John’s, Mondelēz (бренды «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», TUC, Alpen Gold, Milka, Picnic), Nestlé, Citibank и «Райффайзенбанк».

В Anonymous эти компании раскритиковали за уплату налогов в России во время украинского кризиса.

«Уходите из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы станете нашей мишенью!» - подчеркивается в сообщении.

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На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

В McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс. В компании заявили, что на время приостановки работы все сотрудники продолжат получать полную зарплату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

В IKEA также объявили, что все 15 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места и зарплату.

Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International (RBI) Дэвид Шир заявлял, что Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании приостановить работу. RBI не владеет контрольным пакетом акций Burger King на российском рынке, а создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за примерно 800 ресторанов Burger King, отказался прекращать работу по требованию концерна.

Происшествия,Александр Колобов,Anonymous,Райффайзенбанк Австрия,Роснефть,Ikea,
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