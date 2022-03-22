Шахту «Листвяжная» в Кузбассе эвакуируют

134 горняка эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности, утром 22 марта там произошел сбой в системе вентиляции, на данный момент всех людей вывели на поверхность.

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Ранее в министерстве рассказали, что на шахте в 06:00 мск при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на восемь минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. Чтобы обеспечить безопасность было принято решение вывести рабочих из шахты, угрозы для их жизни нет.

Отмечается, что семь горняков почувствовали себя плохо. Те, кому стало плохо, были подняты на поверхность, как и другие находившиеся в шахте горняки. Прибывшие на место медики оказывают помощь пострадавшим. Отделения горноспасателей приступили к обследованию выработок.

Напомним, что 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, в результате инцидента пострадали более 100 человек.