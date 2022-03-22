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33 минуты назад

Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе экстренно эвакуировали горняков

Елена Прошина

134 горняка эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности, утром 22 марта там произошел сбой в системе вентиляции, на данный момент всех людей вывели на поверхность.

Шахту «Листвяжная» в Кузбассе эвакуируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в министерстве рассказали, что на шахте в 06:00 мск при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на восемь минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. Чтобы обеспечить безопасность было принято решение вывести рабочих из шахты, угрозы для их жизни нет.

Отмечается, что семь горняков почувствовали себя плохо. Те, кому стало плохо, были подняты на поверхность, как и другие находившиеся в шахте горняки. Прибывшие на место медики оказывают помощь пострадавшим. Отделения горноспасателей приступили к обследованию выработок.

Напомним, что 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, в результате инцидента пострадали более 100 человек.

После аварии на шахте были возбуждены два уголовных дела — по нарушениям промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Также под стражу заключили главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и его коллегу Сергея Винокурова.

Происшествия,Сергей Винокуров,Ростехнадзор,
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