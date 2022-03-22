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11 минут назад

Шахту «Листвяжная» в Кузбассе эвакуируют

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил источник в оперативных службах Кемеровской области.

Шахту «Листвяжная» в Кузбассе эвакуируют
Фото: ako.ruako.ru

По его словам, на место уже выехали спасатели. В министерстве угольной промышленности региона также добавили, что причиной сигнала является сбой в системе работы вентиляции.

— Шахта «Листвяжная» в 10:00 при плановом переходе с рабочего на резерный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на восемь минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии, — пояснили в министерстве.

Сотрудники экстренных служб эвакуируют 142 человека, семь из них в это время уже плохо себя чувствовали, передает ТАСС.

До этого, в ноябре 2021 года, в шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Уточняется, что семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч. Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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